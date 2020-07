Business news: Air France-Klm aggiungerà più voli verso la Cina dalla prossima settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Air France-Klm aggiungerà alle sue rotte più voli verso la Cina. Lo ha annunciato la compagnia dopo che la Francia si è attivata per ridurre i servizi delle compagnie aeree cinesi in segno di protesta per le restrizioni ai voli francesi imposte da Pechino. Secondo quanto riferisce l'ambasciata francese a Pechino sul suo sito web, Air France-Klm opererà un secondo volo Parigi-Shanghai e un nuovo servizio Amsterdam-Shanghai a partire dalla prossima settimana. L'allentamento delle restrizioni è arrivato dopo che Parigi ha iniziato a limitare le compagnie aeree cinesi a un volo settimanale in Francia, in risposta ai rallentamenti di Pechino sui servizi Air France. La Cina, che ha introdotto drastiche restrizioni ai viaggi nel mezzo della pandemia di coronavirus a marzo, aveva limitato Air France a un volo, mentre tre dei vettori cinesi volavano settimanalmente in Francia. Air France ha espresso inoltre la speranza di aggiungere presto un terzo volo in un'altra città cinese, ha riferito un portavoce della compagnia. "Discussioni positive stanno continuando ad aumentare la frequenza di volo tra Francia e Cina in conformità con l'accordo bilaterale sui servizi aerei", ha affermato l'ambasciata francese. (Cip)