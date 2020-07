Business news: Hong Kong, Cathay Pacific registra crollo passeggeri del 99 per cento a giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia di bandiera di Hong Kong, Cathay Pacific, ha registrato una perdita netta di 1,28 miliardi di dollari nella prima metà di quest'anno: i vettori Cathay Pacific e la controllata Cathay Dragon hanno dichiarato di aver trasportato 27.106 passeggeri a giugno, con un calo di oltre il 99 per cento rispetto allo scorso anno. Secondo quanto riferisce la stampa locale, a giugno le attività commerciali hanno subito un calo del 43 per cento. La compagnia ha avanzato previsioni poco confortanti: in agosto, le compagnie aeree opereranno solo circa il dieci per cento del normale orario di volo. In una dichiarazione rilasciata dalla compagnia, il vettore ha spiegato che molti dei suoi aerei, che ora sono parcheggiati all'aeroporto, difficilmente rientreranno in servizio significativo prima dell'estate del prossimo anno. All'inizio di giugno, in una nota alla borsa di Hong Kong, la Cathay Pacific ha dichiarato che la compagnia sarà ricapitalizzata per 5,2 miliardi di dollari e il governo locale concederà prestiti in cambio di una partecipazione nella società. (Cip)