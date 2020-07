Business news: Cina impone dazi antidumping su solvente prodotto negli Stati Uniti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire dal 18 luglio, la Cina imporrà dazi antidumping sull'alcol normal propilico prodotto negli Stati Uniti, un solvente utilizzato nell'industria farmaceutica e nella preparazione di resine. Lo ha annunciato in una nota il ministero del Commercio cinese. L'aliquota tariffaria dei dazi antidumping per alcune società statunitensi sarà del 254,4 per cento, mentre per altre sarà del 267,4 per cento, secondo quanto reso noto da ministero. (Cip)