Business news: Libano, Banca centrale crea commissione per ristrutturare settore bancario

- La Banca centrale del Libano (Banque du Liban - Bdl) ha pubblicato oggi una circolare con cui annuncia la creazione di "una commissione (per) ristrutturare il settore bancario" del paese. Secondo il testo, la commissione dovrà proporre "modifiche ai regolamenti prudenziali" (misure che richiedono alle banche e agli istituti finanziari di controllare i rischi e applicare i requisiti relativi alla liquidità). La commissione dovrà, inoltre, condurre uno studio per valutare la "performance finanziaria" delle banche e proporre i "passi necessari" per "salvaguardare il settore bancario". In una fase successiva, la commissione dovrà riferire le sue proposte al governatore della Bdl, Riad Salamé. La circolare, tuttavia, non specifica la scadenza entro la quale questo studio deve essere completato. Inoltre, non fornisce dettagli sui criteri che la commissione prenderà in considerazione per la sua valutazione. I componenti della commissione sono tutti funzionari della Bdl. Tra questi figurano il vice governatore della Bdl, Bachir Yakzane, che sarà anche il presidente di questa commissione; il direttore dell'ufficio legale, Pierre Kanaan; il direttore del dipartimento di conformità, Carine Chartouni. Inoltre, fanno parte della commissione i rappresentanti della Commissione di controllo bancario (Banking Control Commission - Ccb), Marwan Mikhayel, Rabih Nehmé, Nouhal Yammout e Nehmat Hantach, e dell'Associazione delle banche in Libano (Abl), Walid Raphael, Roger Dagher e Alain Wanna. Una fonte vicina al settore citata dal quotidiano "L'Orient le jour" ritiene che l'imparzialità di questa commissione sia lungi dall'essere garantita in quanto tutti i suoi membri provengono direttamente dal settore bancario. (Res)