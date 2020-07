Business news: Kuwait ritarda gara costruzione ferrovia collegata a rete Golfo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kuwait intende ritardare la gara d'appalto di un progetto per la costruzione di una linea della rete ferroviaria del Consiglio di cooperazione del Golfo (Ccg). In un recente avviso pubblicato sul suo account Twitter, l'Autorità kuwaitiana per i progetti di partenariato (Kapp) ha affermato che il progetto è stato bloccato perché dell'Autorità pubblica per strade e trasporti (Part) non ha ancora fornito la documentazione necessaria. In particolare, l’organismo non ha reso note le posizioni delle stazioni ferroviarie e di altri siti pertinenti. L’autorità del Kuwait ha richiesto 24 mesi per nominare un consulente per completare gli studi di progettazione. La rete ferroviaria del Ccg della lunghezza di 2.117 chilometri, il cui progetto è in circolazione da molti anni, collegherà Kuwait, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Bahrain e Oman e fornirà servizi di trasporto passeggeri e merci. (Res)