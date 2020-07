Business news: Angola, Ifad stanzia 29 milioni di dollari per i piccoli produttori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Angola e il Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (Ifad) hanno firmato a Roma un accordo di finanziamento per un importo di 29,8 milioni di dollari per l'implementazione del progetto per migliorare la resilienza dei piccoli produttori. L'accordo, firmato dalla rappresentante permanente dell'Angola presso le agenzie delle Nazioni Unite a Roma, Fatima Jardim, e dal presidente dell'Ifad, Gilbert Houngbo, fa parte di un progetto globale di 150 milioni di dollari cofinanziato dall'Agenzia di sviluppo francese (42 milioni di dollari) e dalla Banca araba per lo sviluppo economico in Africa (40 milioni di dollari). È quanto riferisce l’ambasciata di Angola a Roma in un comunicato. Il governo angolano contribuirà con 10 milioni di dollari, mentre altri 6,5 milioni di dollari proverranno dal contributo dei beneficiari. Lo spazio non riempito, per un valore di 21 milioni di dollari, sarà integrato da risorse dell'Ifad e di altri partner da identificare durante il processo di attuazione del progetto. Il progetto mira alla creazione d’infrastrutture rurali, in particolare strade, rafforzamento delle capacità a livello istituzionale e dei beneficiari, attraverso scuole di campagna, accesso ai mercati, aumento della produttività e della resilienza ai cambiamenti climatici e miglioramento della sicurezza alimentare e nutrizionale per famiglie rurali. (Com)