Business news: Cina, Grande Baia Guangdong-Hong Kong-Macao diventerà hub aeroportuale di livello mondiale entro il 2035

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina punta a completare la costruzione di un hub di aeroporti per i collegamenti internazionali nell'area della Grande Baia del Guangdong-Hong Kong-Macao entro il 2025. Lo riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua" che cita un nuovo piano pubblicato dall'Amministrazione dell'aviazione civile cinese. Il piano prevede che entro il 2025 l'area continuerà a essere leader a livello globale in termini di dimensioni, competitività e capacità di innovazione per l'aviazione civile. Il piano delinea inoltre gli obiettivi da raggiungere entro il 2035, quando l'area diventerà un hub aeroportuale di livello mondiale, sicuro, ecologico e "intelligente". Secondo il piano, verranno compiuti sforzi per rafforzare lo status di Hong Kong come hub dell'aviazione internazionale, mentre i ruoli distintivi degli aeroporti di Canton (Guangzhou), Shenzhen, Macao e Zhuhai saranno ulteriormente rafforzati. (Cip)