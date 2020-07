Business news: India, inflazione all’ingrosso si contrae per il terzo mese consecutivo a giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inflazione all’ingrosso in India si è contratta per il terzo mese consecutivo a giugno, dell’1,81 per cento. Lo ha reso noto il ministero del Commercio e dell’industria. A maggio la contrazione è stata del 3,21 per cento mentre a giugno del 2019 era stato registrato un tasso del 2,02 per cento. L’inflazione al dettaglio, invece, è salita al 6,1 per cento a giugno, un aumento attribuito al rincaro dei generi alimentari (7,87 per cento). (Inn)