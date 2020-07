Business news: Cina, tasso di utilizzo capacità industriale in aumento del 7,1 per cento nel primo trimestre dell'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di utilizzo della capacità industriale della Cina si è attestato al 74,4 per cento nel secondo trimestre del 2020, con un aumento di 7,1 punti percentuali rispetto al primo trimestre. Lo ha reso noto l'Ufficio nazionale di statistica cinese (Nbs). I tassi di produzione e la fornitura di elettricità, energia termica, gas e acqua sono salite di 2,8 punti percentuali al 70,6 per cento, secondo i dati Nbs. Su base annua, il tasso di utilizzo della capacità industriale nel secondo trimestre è sceso di due punti percentuali rispetto allo scorso anno, restringendosi dal calo di 8,6 punti percentuali nel primo trimestre dell'anno. Nella prima metà dell'anno, il tasso di utilizzo della capacità industriale del paese ha raggiunto il 71,1 per cento, in calo di 5,1 punti percentuali anno su anno. La produzione industriale del paese ha recuperato nel secondo trimestre, con una produzione industriale a valore aggiunto in crescita del 4,4 per cento su base annua, in controtendenza rispetto all'8,4 per cento nel primo trimestre. (Cip)