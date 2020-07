Business news: ferrovia Cina-Laos, completa la costruzione di entrambi i ponti sul fiume Mekong

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutte le travi dei due ponti della ferrovia Cina-Laos sul fiume Mekong sono state installate con successo. Lo riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua". La ferrovia Cina-Laos attraversa il fiume Mekong circa 230 chilometri a nord della capitale laotiana Vientiane. Il compito di impostare l'infrastruttura su entrambi i lati del fiume Mekong è avvenuto con successo da parte della compagnia China Railway n. 8 (Crec-8). Il ponte Ban Ladhan, con 1.652 metri di lunghezza, ha 45 campate che collegano due piattaforme e 44 pilastri. Tutti i pilastri principali, con i più alti fino a 57,5 metri, si trovano nel mezzo del fiume Mekong lungo la ferrovia Cina-Laos. Secondo Zhang Jiahong, project manager di Crec-8, il ponte Ban Ladhan, con il pilastro più alto e la campata più lunga della ferrovia Cina-Laos, ha rappresentato una grande sfida per la costruzione con elevati rischi per la sicurezza. Al fine di garantire l'elevato standard, l'alta qualità e l'elevata efficienza della costruzione, il dipartimento di progetto ha rigorosamente rispettato i requisiti di costruzione e le misure precauzionali contro la Covid-19, ha affermato l'ingegnere cinese. La ferrovia Cina-Laos è un progetto di integrazione strategico tra la Belt and Road Initiative (Bri, Nuova via della seta) e il progetto di trasformare il Laos da paese senza sbocco sul mare a hub commerciale collegato via terra. La ferrovia di oltre 400 chilometri si allungherà dalla frontiera di Boten, nel Laos settentrionale, a Vientiane con una velocità operativa di 160 chilometri all'ora. (Cip)