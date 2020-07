Business news: Malesia, Washington bandisce importazioni di guanti in lattice

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità doganali degli Stati Uniti hanno bloccato le importazioni dei prodotti di Top Glove, azienda della Malesia nota per essere il primo produttore di guanti in lattice al mondo. Lo ha comunicato l’azienda stessa nella giornata del 16 luglio. Le autorità Usa avrebbero bloccato le importazioni di merci prodotte dall’azienda sulla base di accuse di sfruttamento del lavoro. In risposta all’annuncio, le azioni di Top Glove sono crollate sulla borsa di Kuala Lumpur, che ha sospeso il titolo per eccesso di ribasso. L’azienda ha riferito di essere in contatto con le autorità doganali Usa per tentare di risolvere la questione entro due settimane. Quasi 11mila dei 13mila dipendenti complessivamente impiegati negli stabilimenti di Top Glove in Malesia sono immigrati, e le condizioni di lavoro cui sono sottoposti è stata recentemente denunciata dall’emittente televisiva britannica Channel 4, che ha trasmesso il mese scorso un documentario sulle condizioni dei migranti in Malesia. Top Glove ha affermato di aver già risolto i principali problemi riscontrati dall’emittente televisiva, a cominciare dal rimborso di una serie di “tariffe di assunzione” che i dipendenti affermano di aver pagato in passato. (Fim)