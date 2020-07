Business news: Libano, per Fmi ritardo nelle riforme all’origine di negoziati improduttivi da due mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha messo in guardia il Libano dal costo del ritardo nell’adozione di riforme e delle titubanze che ingolfano i negoziati da due mesi. L’Fmi invita coesione delle autorità libanesi intorno al piano dell’esecutivo per proseguire colloqui produttivi. Il Libano sta affrontandola peggiore crisi economica della sua storia, caratterizzata da un deprezzamento senza precedenti della sua valuta, un'esplosione dell'inflazione e restrizioni bancarie draconiane su prelievi e trasferimenti all'estero. Il paese inadempiente ha adottato un pacchetto di incentivi a fine aprile e ha promesso riforme, ma i negoziati, avviati a metà maggio con l'Fmi per ottenere aiuti cruciali per il popolo e ripristinare la fiducia dei creditori, si sono bloccati. A pesare sullo stallo sono state soprattutto le differenze interne sulla distribuzione delle perdite tra lo Stato e i suoi creditori - la Banca centrale e le banche locali in primo luogo - e sulla stima di altre perdite del settore bancario. Le perdite sono stimate dal governo in 241.000 miliardi di sterline libanesi, o 69 miliardi di dollari secondo un tasso di cambio rivisto a 3.500 sterline per un dollaro, mentre il tasso ufficiale è di 1.507 sterline per un dollaro. Una commissione parlamentare ha contestato i dati del governo, presentando una stima più bassa. Secondo gli osservatori, le lotte delle fazioni politiche libanesi "per il loro interesse personale" impediscono qualsiasi progresso, in un sistema afflitto da clientelismo e corruzione. (Res)