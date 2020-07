Business news: Kuwait, annullato progetto di costruzione di impianto solare di Al Dabdaba

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A causa delle conseguenze economiche del coronavirus, il governo del Kuwait ha scelto di sospendere il progetto di realizzazione della centrale solare di al Dabdaba. L’infrastruttura avrebbe coperto il 15 per cento dei bisogni del paese da fonti rinnovabili. Secondo quanto riporta la stampa internazionale, la decisione è stata presa in seguito a una riunione del governo avvenuta il 13 luglio dopo aver valutato il progetto nel contesto della diffusione del coronavirus e dei suoi impatti sui mercati globali petroliferi e finanziari. L'impianto sarebbe dovuto sorgere nel complesso di energia rinnovabile di Al Shagaya, a nord di Kuwait City, vicino al confine con l’Arabia Saudita. Una volta completato, sarebbe stato uno dei più grandi impianti solari fotovoltaici della regione generando 2.500 gigawatt di elettricità all'anno. L'offerta più bassa per il progetto è stata di 1,4 miliardi di dollari, secondo quanto riportato dal quotidiano “Al Rai” il 5 luglio scorso. Progettato per essere sviluppato dalla Kuwait National Petroleum Company, il progetto era inizialmente previsto per il lancio operativo nel febbraio del 2021. Tuttavia, il progetto è stato ripetutamente ritardato a causa di procedure burocratiche. (Res)