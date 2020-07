Business news: Cina, entrate Huawei aumentate del 13,1 per cento nel primo semestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le entrate del colosso tecnologico cinese Huawei sono aumentate del 13,1 per cento su base annua, arrivando a 454 miliardi di yuan (circa 64,9 miliardi di dollari), nella prima metà del 2020, con un margine di profitto netto del 9,2 per cento. Lo ha reso noto la compagnia. Le infrastrutture Itc, i prodotti per le imprese e per i consumatori hanno raggiunto rispettivamente 159,6 miliardi di yuan (22,4 miliardi di dollari), 36,3 miliardi di yuan (5,1 miliardi di dollari) e 255,8 miliardi di yuan (36,5 miliardi di dollari) di ricavi. Nel corso della pandemia di Covid-19, le tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni sono diventate non solo uno strumento cruciale per combattere il virus, ma anche un motore per la ripresa economica, ha affermato la società. Huawei ha ribadito il proprio impegno a collaborare con vettori e partner del settore per mantenere stabili le operazioni di rete, accelerare la trasformazione digitale e sostenere gli sforzi per contenere le epidemie locali e riaprire le economie locali. (Cip)