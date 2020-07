Business news: Cina, fallisce progetto da 2,8 miliardi di dollari per lo sviluppo di chip di memoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tacoma Semiconductor Technology, azienda che quattro anni fa aveva lanciato col sostegno dello Stato cinese un progetto da 2,8 miliardi di dollari per lo sviluppo di semiconduttori, ha dichiarato bancarotta dopo aver tentato senza successo di attrarre nuovi investitori. Lo riferisce il quotidiano “Nikkei”, che sottolinea come Tacoma fosse un soggetto di primo piano negli ambiziosi piani della Cina per divenire autosufficiente nella produzione di chip per computer. La corte intermedia del popolo di Nanchino ha ordinato a Tacoma di intraprendere un processo di liquidazione e bancarotta, secondo una nota pubblicata sul sito web della Corte Suprema del Popolo. Il progetto da 2,8 miliardi di dollari, sostenuto dalla zona di viluppo economico e tecnologico di Nanchino, era stato lanciato nel 2016. (Cip)