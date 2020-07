Business news: Cina, produzione di grano estiva raggiunge massimo storico di quasi 143 milioni di tonnellate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione di grano estiva della Cina ha raggiunto un massimo storico di 142,81 milioni di tonnellate quest'anno, in crescita dello 0,9 per cento rispetto allo scorso anno. Lo ha reso noto l'Ufficio nazionale di statistica cinese (Nbs). Mentre l'area totale che coltiva le colture estive è diminuita dello 0,7 per cento su base annua a 26,17 milioni di ettari quest'anno, la produzione media di ogni ettaro di colture è cresciuta dell'1,6 per cento, portando all'aumento complessivo della produzione, ha dichiarato l'ufficio in una nota sul suo sito web. (Cip)