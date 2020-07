Business news: Cina, importazioni petrolio greggio in aumento del 9,9 per cento nei primi sei mesi dell'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel mese di giugno la Cina ha importato 53,18 milioni di tonnellate di petrolio greggio, in aumento del 34,4 per cento rispetto all'anno precedente. Secondo i dati diffusi dall'Ufficio nazionale di statistica cinese (Nbs) la Cina, nella prima metà dell'anno, ha importato 269 milioni di tonnellate di petrolio greggio, con un incremento del 9,9 per cento su base annua. A giugno, la Cina ha prodotto 16,24 milioni di tonnellate di greggio, con un incremento su base annua dello 0,7 per cento, con un tasso di crescita di 0,6 punti percentuali inferiore al dato di maggio. Nei primi sei mesi dell'anno, la produzione cinese di petrolio greggio ha raggiunto 97,15 milioni di tonnellate, in crescita dell'1,7 per cento su base annua, secondo l'Nbs. "I giacimenti petroliferi cinesi hanno mantenuto operazioni stabili durante la pandemia di Covid-19, quindi i risultati nel primo semestre sono rimasti relativamente piatti", ha spiegato Gu Hongjun, ingegnere della compagnia Xinjiang Oilfield della China National Petroleum. Inoltre, si prevede che la domanda di petrolio cinese raggiungerà il picco tra il 2040 e il 2050, quando la produzione di petrolio cinese aumenterà continuamente per tenere il passo con la domanda, ha aggiunto Gu. (Cip)