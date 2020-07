Business news: India, Fca potrebbe ridefinire joint venture con Tata a causa della fusione con Psa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La fusione tra i gruppi automobilistici Psa e Fca potrebbe portare anche a una sinergia tra le loro operazioni in India e a una ridefinizione nel rapporto tra Fca e Tata Motors. Lo riferisce il quotidiano “The Times of India”. Fiat Chrysler ha una joint venture produttiva con Tata, con uno stabilimento di proprietà comune a Ranjangaon, vicino Pune, nello Stato del Maharashtra. La relazione è radicata, ma gli sviluppi con Psa potrebbero cambiare le cose, secondo fonti ascoltate dal quotidiano indiano. Mentre Fca è presente da tempo in India, Psa sta lavorando adesso al ritorno, preparandosi a immettere sul mercato modelli del marchio Citroen nel 2021, vent’anni dopo l’uscita di Peugeot dalla joint venture con Premier Automobiles Limited (Pal). (Inn)