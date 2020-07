Business news: automotive, Toyota pronta a ripristinare l’output globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Il costruttore di automobili giapponese Toyota Motor Corp si prepara a riprendere la piena produzione presso tutti i suoi stabilimenti globali per la prima volta dallo scorso febbraio. Lo riferisce una fonte informata citata dall'agenzia di stampa "Kyodo". Lo stabilimento produttivo di Toyota nel Venezuela, l'unico ancora inattivo a causa della pandemia di coronavirus, dovrebbe riprendere le operazioni nella giornata del 13 luglio. Al di fuori del Venezuela, dove lo scorso anno Toyota ha prodotto appena 416 veicoli, l'azienda giapponese ha già intrapreso un riavvio progressivo della produzione negli oltre 20 paesi in cui opera. Nel 2019 Toyota ha prodotto in tutto 5,63 milioni di autovetture; l'azienda prevede una ripresa graduale della domanda globale, e sta accelerando la produzione di conseguenza, dopo il tracollo del 66,2 per cento su base annua registrata ad aprile, durante il picco dell'emergenza pandemica globale.