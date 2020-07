Business news: Cina promette "tolleranza zero" verso attività illegali nel mercato dei capitali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina dimostrerà "tolleranza zero" rispetto alle attività illegali nel mercato dei capitali del paese, come l'emissione fraudolenta di titoli e la frode finanziaria. È quanto emerso da una riunione del Comitato per la stabilità e lo sviluppo finanziario del Consiglio di Stato svoltasi nel fine settimana. La Cina dovrebbe adottare molteplici misure per rafforzare l'applicazione delle leggi e dei regolamenti nel settore dei titoli per mantenere un ambiente di mercato dei capitali sano e stabile, è stato osservato durate la riunione, presieduta dal vicepremier Liu He. Nel mercato dei capitali si sono verificati diversi casi di frode finanziaria di recente, che hanno richiesto miglioramenti istituzionali per frenare tali attività. La China Regulities Regulatory Commission – il principale regolatore del settore dei titoli in Cina – lavorerà insieme ad altri dipartimenti competenti per costituire una task force volta a reprimere le attività illegali nel mercato dei capitali. (Cip)