Business news: Cina inaugura piattaforma di ricerca globale sull'intelligenza artificiale in ambito medico

- La Cina ha inaugurato una piattaforma di ricerca globale sull'intelligenza artificiale (Ia) in ambito medico alla recente Conferenza mondiale sull'intelligenza artificiale a Shanghai. Secondo quanto riferisce il "Quotidiano del Popolo" cinese, la piattaforma MedNet è stata avviata dalla China Academy of Information and Communications Technology (Caict) e dall'Università Jiao Tong di Shanghai con l'obiettivo di far progredire la ricerca e l'innovazione sulle tecnologie sanitarie dell'Ia e la cooperazione internazionale nella ricerca. Liu Duo, presidente di Caict, ha affermato che MedNet si concentrerà sulla ricerca delle applicazioni Ia nella medicina clinica e nella salute pubblica. Liu ha affermato che MedNet collaborerà con l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), l'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Itu) e altre organizzazioni e accademie internazionali. Gauden Galea, rappresentante dell'Oms per la Cina, ha assistito al lancio online e ha tenuto un discorso per l'occasione. (Cip)