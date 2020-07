Business news: Vietnam ripristina voli commerciali da e verso la Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Vietnam ha deciso di ripristinare i voli commerciali da e verso la Cina dopo oltre cinque mesi d’interruzione a causa delle misure messe in campo per contenere la pandemia di coronavirus. Lo ha annunciato il ministero dei Trasporti di Hanoi in un comunicato, precisando che la frequenza e le date dei voli sono ancora oggetto di discussioni. Il Vietnam non ha registrato contagi da coronavirus all’interno delle proprie comunità da quasi tre mesi a questa parte e ha già riavviato buona parte della propria attività economica in anticipo rispetto ad altri Paesi della regione. I voli commerciali da e verso la Cina erano stati fermati lo scorso febbraio, assieme all’emissione di visti d’ingresso per i turisti cinesi. Quest’ultimo provvedimento è tuttavia rimasto in vigore. La Cina costituisce il maggiore partner commerciale per il Vietnam e il principale mercato d’origine di turisti (circa un terzo dei 18 milioni di stranieri che hanno visitato il Paese lo scorso anno erano cinesi). Al momento non è chiaro se i passeggeri in arrivo dalla Repubblica popolare dovranno sottostare a regime di quarantena al loro arrivo in Vietnam. (Res)