Business news: Cina-Thailandia, sospesi due voli per casi di coronavirus

- L'Amministrazione dell'aviazione civile cinese (Caac) ha annunciato che un volo Bangkok-Canton di Thai Lion Air, così come un volo Bangkok-Tientsin di AirAsia X, sono stati sospesi dopo che diversi passeggeri sono risultati positivi al Covid-19. Secondo una dichiarazione pubblicata sul sito web della Caac, sei passeggeri sono risultati positivi sul volo SL117 di Thai Lion Air il 7 luglio, mentre ci sono stati cinque casi positivi sul volo XJ808 di Thai AirAsia X il 10 luglio. La sospensione dei due voli durerà una settimana a partire dal 20 luglio, ed è il secondo del suo genere: il 6 luglio scorso, la Caac ha annunciato la sospensione di un volo della Biman Bangladesh Airlines da Dacca a Canton. Secondo la politica dell'autorità, se tutti i passeggeri in arrivo su una compagnia aerea risultano negativi al coronavirus per tre settimane di seguito, la compagnia aerea sarà autorizzata ad aumentare il numero di voli da uno a due a settimana. Se il numero di passeggeri che risultano positivi al test raggiunge quota cinque, i voli della compagnia aerea saranno sospesi per una settimana. La sospensione durerà quattro settimane se il numero di passeggeri che risulta positivo raggiunge i 10. (Cip)