Fisco: Marin (FI), negare proroga scadenze è insulto a chi lavora

- "Le scadenze fiscali devono essere prorogate. Non farlo è un insulto a chi lavora. Un governo amico degli italiani lo avrebbe già dovuto fare". Lo afferma in una nota Marco Marin, deputato di Forza Italia. "Il governo - aggiunge - per una volta si confronti con la realtà vera della vita quotidiana. Imprenditori, artigiani, liberi professionisti, partite Iva, commercianti stanno lottando per tenere aperte le loro attività. E nel farlo difendono anche i posti di lavoro di chi lavora con loro. Non ci vuole molto per capire le grandi difficoltà in cui si trovano e in cui operano". "Conte che si era presentato come un novello Robin Hood ormai si è tolto la maschera e ha mostrato il suo vero volto: quello dello Sceriffo di Nottingham. Non c'è lavoro, ma le tasse di devono pagare: tutte e subito. Questo governo delle quattro sinistre - conclude - prima va a casa e meglio è per l'Italia".(Com)