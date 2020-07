Ue: incontro a quattro fra Michel, von der Leyen, Merkel e Macron

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuovo incontro in serata fra il presidente del Consiglio Ue, Charles Michel, il cancelliere tedesco, Angela Merkel e il presidente francese, Emmanuel Macron. A riferirlo è il portavoce di Michel sul suo profilo Twitter, specificando che alla riunione è presente anche la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. I 27 capi di Stato e di governo europei sono riuniti da ieri a Bruxelles nel tentativo di trovare un accordo sul piano per la ripresa. Secondo quanto si apprende Michel starebbe per presentare una nuova proposta utile a raggiungere un’intesa che possa appianare le divergenze fra i paesi membri. (Beb)