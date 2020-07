Libia: Converti (Pd), sconcertante risposta Zingaretti, rispetto per iscritti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Trovo sconcertante la risposta del segretario, il quale non si è assunto alcuna responsabilità ed ha di fatto scaricato la scelta di rifinanziare la guardia costiera libica sui gruppi parlamentari". Lo scrive su Facebook Nella Converti, componente dell'assemblea nazionale del Partito democratico e prima firmataria della lettera degli iscritti al segretario Zingaretti. "Votare in totale difformità rispetto alla posizione espressa all'unanimità dall'assemblea nazionale a febbraio senza fornirci alcuna spiegazione - aggiunge - oltre a mettere in discussione la nostra intelligenza, denota che di democratico e di partito è rimasto ben poco". "Zingaretti nello stesso post da un lato sostiene l'opportunità di rifinanziare la guardia costiera libica e dall'altro ne riconosce le terribili violazioni dei diritti umani: questo lo trovo incomprensibile". "La tanto proclamata discontinuità non è più chiara alla base, figuriamoci agli italiani. L'unica cosa che inizia a sembrare chiara è la priorità della tenuta del governo rispetto ai nostri valori e alle battaglie irrinunciabili quali la tutela della vita umana. È l'assemblea nazionale che elegge il segretario e che esprime l'indirizzo politico del partito. Pretendiamo rispetto e risposte. Non siamo tessere", conclude Converti. (Com)