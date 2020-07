Ue: cancelliere austriaco Kurz su negoziato Ue, "le cose vanno nella giusta direzione"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le nuove proposte presentate oggi a Bruxelles per trovare un accordo sul fondo per la ripresa sono un passo avanti. Lo ha detto il cancelliere austriaco Sebastian Kurz in punto stampa con i media di Vienna a margine dei lavori. "Le cose si stanno muovendo nella giusta direzione”, ha detto Kurz, secondo cui i negoziati sinora sono stati "difficili, come previsto". L’Austria, così come i Paesi Bassi, è fra i più fermi oppositori dell’utilizzo delle sovvenzioni previste nel fondo per la ripresa presentato in precedenza dalla Commissione Ue. (Beb)