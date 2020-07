Fase 3: Senna (Lega), da Castelli parole offensive e inaccettabili verso i ristoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esponente della Lega Gianmarco Senna, presidente della IV commissione attività produttive, istruzione, formazione e occupazione di Regione Lombardia, ha commentato la battuta del viceministro del Movimento 5 Stelle Laura Castelli “se i ristoratori non ce la fanno cambino mestiere”. “Parole offensive e inaccettabili – spiega Senna in una nota - Di fronte alla portata di questa crisi economica, nel momento in cui le istituzioni statali dovrebbero dare il massimo sostegno alle categorie economiche, è assurda e senza senso la presa di posizione della viceministra grillina, la quale sostiene che che i ristoratori dovrebbero cambiare lavoro. Oggi è il momento di sostenere la ripresa per limitare gli effetti negativi della crisi, non di trattare con sufficienza e paternalismo una categoria di lavoratori e imprenditori che ha sempre dato il massimo, chiedendo in cambio solo di essere messa nelle condizioni di poter lavorare. Da politico lombardo ritengo inaccettabili le dichiarazioni di Castelli, perché come regione più colpita dall'emergenza sanitaria e quindi dalla crisi economica stiamo ancora aspettando l'aiuto dello Stato che non arriva. Come ristoratore con esperienza ultradecennale, mi sento profondamente offeso e svilito da un rappresentante delle massime istituzioni centrali che dimostra così poco rispetto nei nostri confronti". (Com)