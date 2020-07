Kuwait: emiro Al Sabah autoriza trasferimento temporaneo poteri a principe ereditario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’emiro del Kuwait Sabah al Ahmad al Jaber al Sabah ha autorizzato il principe ereditario ad assumere temporaneamente alcune responsabilità a seguito del ricovero in ospedale del monarca del Paese del Golfo. Lo r iferisce l’agen zia di stampa “Kuna”. L’emiro del Kuwait è stato ricoverato in ospedale per controlli medici questa mattina, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa statale “Kuna”. L’emiro del Kuwait ha 91 anni e guida il Paese dal 2006. Nell'agosto 2019, l’emiro è stato ricoverato per un lungo periodo in ospedale per un aggravarsi delle sue condizioni salute. Dalla sua salita al potere nel 2006 Al Sabah ha reso il Kuwait un mediatore nelle controversie regionali, mantenendo buoni rapporti con l’Iran e mediando la crisi, in corso dal 2017, tra il Qatar e il cosiddetto “quartetto arabo” composto da Arabia Saudita, Bahrein, Emirati ed Egitto. Al Sabah si è inoltre reso promotore di varie iniziative per la cooperazione regionali, tra cui le conferenze dei donatori per la ricostruzione dell’Iraq e della Siria. (Res)