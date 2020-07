Grecia: portavoce governo, in settimana annuncio su rimborso assegni pensionistici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis annuncerà la prossima settimana i tempi e le modalità in cui i rimborsi pensionistici saranno versati ai cittadini che hanno subito i tagli degli assegni giudicati illegali dai tribunali del paese. Lo ha detto il portavoce del governo ellenico, Stelios Petsas, in un'intervista rilasciata oggi all'emittente "Skai". "Il governo ha dimostrato di rispettare le decisioni dei tribunali e lo farà anche in questa occasione", ha dichiarato Petsas, aggiungendo che nessun pensionato dovrà ricorrere ai tribunali per ottenere i soldi che gli sono dovuti ma dovrebbe semplicemente attendere qualche giorno per l'annuncio delle decisioni dell'esecutivo di Atene. "Studieremo la sentenza per vedere esattamente quale impatto fiscale avrà sul bilancio", ha osservato il portavoce, dicendo che Mitsotakis annuncerà modo e tempistiche in cui verranno effettuati i pagamenti retroattivi e che ci sarà una soluzione unica per tutti i pensionati coinvolti, in modo che non debbano presentare richieste individuali in tribunale. (Gra)