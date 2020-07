Business news: India, Google investirà 10 miliardi di dollari per i servizi digitali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Google investirà 10 miliardi di dollari in India nei prossimi cinque o sette anni per aiutare le autorità locali ad accelerare lo sviluppo di servizi digitali. Lo ha rivelato il capo esecutivo del gigante statunitense, Sundar Pichai, presentando il Fondo per la digitalizzazione dell’India attraverso il quale saranno convogliati i finanziamenti. “Lo faremo attraverso un misto di partecipazioni azionari, partenariati e investimenti operativi, infrastrutturali ed ecosistemici. Si tratta di un riflesso della nostra fiducia nel futuro dell’India e della sua economia digitale”, ha spiegato Pichai nel corso di una videoconferenza. Gli investimenti si concentreranno su quattro aree: il miglioramento dell’accesso dei cittadini indiani ai servizi digitali nella loro lingua madre, sia essa l’hindi, il tamil o il punjabi; la realizzazione di nuovi prodotti e servizi che rispondano alle necessità locali; il sostegno delle imprese impegnate nella trasformazione digitale; lo sviluppo delle tecnologie e dell’intelligenza artificiale in settori come la sanità, l’istruzione e l’agricoltura. (Nys)