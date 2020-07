Libia: Italia, Germania e Francia minacciano sanzioni per porre fine a interferenze straniere (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Conte, Merkel e Macron affermano di sostenere “gli sforzi delle Nazioni Unite per consentire la firma di un accordo di cessate il fuoco sostenibile e credibile attraverso negoziati in corso in seno al comitato 5+5. In questo frangente incoraggiamo anche le Nazioni Unite a esplorare tutte le opzioni per allentare le tensioni, comprese le opzioni di un maggiore disimpegno delle forze e la potenziale smilitarizzazione di determinate aree. Ribadiamo la necessità di una rapida nomina di un rappresentante speciale del segretario generale”. Infine, i tre leader hanno ricordato “a tutti i partiti libici e internazionali che una soluzione politica negoziata della crisi libica deve essere pienamente inclusiva e basata sulle conclusioni della conferenza di Berlino” e inoltre “che è necessario revocare prontamente il blocco della produzione petrolifera, oltre a garantire un'allocazione equa e trasparente delle entrate petrolifere a beneficio di tutti i libici”. (Res)