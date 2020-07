Business news: Cina, commercio estero in aumento del 5,1 per cento a giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commercio estero della Cina è aumentato del 5,1 per cento su base annua a giugno, con esportazioni e importazioni in crescita rispettivamente del 4,3 e del 6,2 per cento. Lo ha reso noto in una conferenza stampa l'Amministrazione generale delle dogane cinesi (Gac). "Il paese ha registrato risultati migliori del previsto del commercio estero nella prima metà dell'anno", ha dichiarato Li Kuiwen, portavoce della Gac. Il commercio estero di beni è diminuito del 3,2 per cento su base annua nel primo semestre, a 14.240 miliardi di yuan (circa duemila dollari), restringendosi di 1,7 punti percentuali rispetto alla diminuzione dei primi cinque mesi. "A seguito della turbolenza del primo trimestre, le importazioni e le esportazioni del secondo trimestre hanno mostrato segni di ripresa e stabilità e le esportazioni sono aumentate per tre mesi consecutivi", ha affermato Li. Durante il periodo gennaio-giugno, l'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) è rimasta il principale partner commerciale della Cina, con un aumento del 5,6 per cento su base annua, attestandosi a 2.090 miliardi di yuan (298,5 miliardi di dollari), pari al 14,7 per cento del commercio estero totale della Cina. (Cip)