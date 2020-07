Business news: Italia-Corea del Sud. nasce l’accordo di collaborazione tra Ice e Gmarket

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- D’intesa con il ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, proseguono anche in Corea del Sud le azioni dell’Agenzia Ice per consentire alle aziende italiane di entrare sul mercato dell'e-commerce coreano attraverso un accordo con Gmarket, piattaforma digitale utilizzata ogni giorno da oltre 32 milioni di utenti locali. L’accordo, scrive in un comunicato Agenzia Ice, è finalizzato ad incrementare il numero di aziende e di prodotti italiani presenti sulla piattaforma. I prodotti ammessi dall’accordo spaziano dall’alimentare alla moda e pelletteria, dalla gioielleria al design, dall’occhialeria ai prodotti di bellezza. Hanno preso parte al webinar odierno il presidente dell’Agenzia Ice, Carlo Ferro, l’ambasciatore d’Italia in Corea del Sud, Federico Failla. Yeseul Oh, account manager di Ebay Korea e Ayoung Won, manager del Service provider Gecl, hanno illustrato le particolarità del progetto, mentre le conclusioni sono state tratte dal direttore generale dell’Agenzia Ice, Roberto Luongo. Vincenzo Calì, direttore dell’ufficio Ice di Seoul ha moderato i lavori e illustrato alle aziende italiane le opportunità offerte dall’accordo. (Res)