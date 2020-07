Ue: fonti francesi, aereo di Macron pronto a lasciare Bruxelles per le 23

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’areo del presidente francese, Emmanuel Macron, sarebbe pronto a lasciare Bruxelles per le ore 23. È quanto emerge da fonti diplomatiche francesi, secondo cui il capo dello Stato si starebbe accingendo a lasciare la capitale belga dove da ieri è impegnato nel negoziato con gli altri capi di Stato e di governo dell’Ue per trovare un’intesa sul fondo per la ripresa. Non si può escludere, tuttavia, che la mossa di Macron sia mirata a esercitare pressione sui quattro paesi frugali – Austria, Danimarca, Paesi Bassi e Svezia – che stanno di fatto impedendo il buon esito del negoziato.(Beb)