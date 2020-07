© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inflazione al dettaglio in India è salita al 6,1 per cento a giugno, un aumento attribuito al rincaro dei generi alimentari (7,87 per cento). Lo ha reso noto l’Ufficio nazionale di statistica (Nso). Ad aprile e maggio l’inflazione al dettaglio non era stata calcolata per carenza di informazioni sui prezzi al consumo. A giugno dell’anno scorso era al 3,18 per cento. (Inn)