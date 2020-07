Business news: a giugno società cinesi hanno ordinato oltre 4 milioni di tonnellate di soia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A giugno le società cinesi hanno ordinato 4,03 milioni di tonnellate di soia dagli Stati Uniti: lo afferma in una dichiarazione il Consiglio di esportazione di soia Usa al quotidiano cinese "Global Times". Del totale, 1,3 milioni di tonnellate saranno spedite entro la fine di agosto, mentre 2,73 milioni di tonnellate saranno spedite tra settembre e la fine di dicembre. "L'impatto del coronavirus sugli acquisti di soia in Cina è stato limitato e la domanda cinese del cereale è relativamente forte in generale", afferma la nota. Il dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti ha sottolineato che le vendite di soia nella prima settimana di giugno sono state le più elevate degli ultimi 16 mesi, con la maggior parte diretta in Cina; ad aprile, la Cina ha importato 665.590 tonnellate di semi di soia statunitensi. Gao Lingyun, esperto dell'Accademia cinese delle scienze sociali di Pechino, ha spiegato al "Global Times" che è possibile che la Cina abbia recentemente accelerato i suoi acquisti di semi di soia statunitensi per rispettare i propri impegni nell'attuazione dell'accordo commerciale di "Fase uno". (Cip)