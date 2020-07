Latina: Forte (Pd), da Ance dimostrazione capacità progettuale per lavoro su ipotesi nuovo ospedale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto di edilizia sanitaria che l’Ance Latina ha recentemente messo a disposizione della collettività, "rappresenta un importante iniziativa che ha fatto comprendere come l'idea del nuovo ospedale di Latina sia più che mai concreta e fattibile, soprattutto a fronte del grande lavoro di programmazione compiuto in questi anni dalla Regione Lazio che in passato ha individuato l'area per la realizzazione, mobilitandosi poi per l'individuazione delle risorse utili (questo vale anche per un'altra importante struttura da realizzare, ovvero l'ospedale del Golfo)". Lo dichiara in una nota il consigliere regionale del Partito democratico Enrico Forte. "L’iniziativa dell‘Associazione costruttori edili pontini ha messo in luce le ottime capacità progettuali dell'associazione, dimostrando come gli edili della provincia di Latina possano essere protagonisti attivi nella fase di rilancio per l'economia locale. Sono fiducioso che l'iter per la realizzazione del nuovo nosocomio, il più importante per la provincia e di rilievo per l'intera Regione, sarà avviato in maniera celere contribuendo a ridisegnare la sanità futura del territorio, fatta di eccellenze, saldata all'università, -conclude la nota- senza dimenticare gli essenziali servizi di prossimità". (Com)