Libia: Zingaretti (Pd), verificheremo passo dopo passo, nostri valori inderogabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito democratico verificherà passo dopo passo se l'impegno del nostro paese in Libia otterrà i risultati auspicati. Lo ha voluto chiarire il segretario del partito, Nicola Zingaretti, che in un messaggio su Facebook è intervenuto sulla risoluzione del governo sulla proroga del nostro impegno in Libia su cui, in parlamento, alcuni parlamentari democratici hanno deciso di non seguire la linea del partito votando contro. "Le argomentazioni" della mozione sulla risoluzione del governo e del Parlamento sulla Libia, ha chiarito Zingaretti, "mi paiono ragionevoli. Ma è del tutto evidente che per quanto mi riguarda il Pd dovrà verificare con assoluta inflessibilità se questo nostro impegno in Libia effettivamente cambia le cose nella direzione auspicata e soprattutto pone termine alla condizione infernale nella quale sono costretti a vivere tanti migranti. Sarà una verifica passo dopo passo, perché ripeto i principi che sono la stessa sostanza dell’esistenza del Pd, non possono essere minimamente traditi nella realizzazione pratica della nostra politica". Principi ma anche "valori inderogabili, che in Libia - ha aggiunto - significano operare per raggiungere obbiettivi per noi basilari. Vale a dire: la cessazione del conflitto che sta dilaniando, per altro in modo molto confuso, questa martoriata nazione. L’embargo delle armi alla Libia, volto ad aiutare la pacificazione. Una stabilizzazione della situazione di tutta l’area mediorientale che si trascina tra odi imperituri e azioni unilaterali. E infine, l’obbiettivo di far cessare lo scandalo internazionale che ci è arrivato anche attraverso immagini terribili, della detenzione dei migranti in veri e propri lager, dove avvengono torture e si calpesta ogni dignità delle persone". (segue) (Rin)