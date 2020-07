Ue: Meloni (Fd'I), paesi "nemici" Italia hanno governi di sinistra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, in un messaggio pubblicato su Facebook ha voluto rimarcare che i paesi che al Consiglio europeo si oppongono all'Italia sono paesi con "governi di sinistra o popolari". "Al Consiglio europeo in corso - ha scritto - i 'nemici' dell'Italia durante le trattative sono soprattutto i 4 paesi frugali. Olanda: governo di coalizione liberali, stesso gruppo europeo di Renzi, e popolari, stesso gruppo della Merkel. Svezia e Danimarca: governo socialista, stesso gruppo del Pd. Austria: governo popolari e verdi". "Ma per i soliti giornaloni ben informati e per la maggioranza Pd-M5s - ha aggiunto - il problema sono le destre. Se questa gente pensasse più a difendere l'interesse nazionale italiano invece di perdere tempo a provare ad attaccare i sovranisti per compiacere la Merkel e Macron, saremmo già un passo avanti", ha concluso. (Rin)