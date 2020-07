Francia: dal 20 luglio obbligatorio indossare maschere negli spazi pubblici chiusi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia imporrà di indossare mascherine negli spazi pubblici chiusi tra cui banche, negozi e mercati al coperto a partire dal 20 luglio. Lo ha annunciato oggi il ministro della Sanità francese Olivier Veran, spiegando come ciò rientri negli sforzi per frenare la ripresa della diffusione del Covid-19 in tutto il paese. Il governo di Parigi ha accelerato i piani per rendere obbligatorio indossare le mascherine dopo che una serie di indicatori ha suggerito che il coronavirus potrebbe guadagnare slancio, soprattutto nelle aree della Francia occidentale e meridionale che erano state risparmiate relativamente durante l'apice dell'epidemia, tra marzo e maggio. "Da lunedì, indossare la maschera sarà obbligatorio negli spazi chiusi", ha scritto Veran su Twitter. "Ciò riguarda negozi, edifici aperti al pubblico, mercati coperti e banche", ha aggiunto. (Frp)