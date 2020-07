Israele: nuove proteste contro premier Netanyahu a Gerusalemme e Tel Aviv

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuove manifestazioni contro il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, e le politiche per affrontare la pandemia di coronavirus, sono in programma questa sera a Tel Aviv e Gerusalemme. Lo riferisce il quotidiano israeliano “Times of Israel”, secondo cui le forze di polizia hanno già annunciato che non permetteranno violenze o illegalità. Manifestazioni sono in programma davanti alla residenza di Netanyahu, dove nei giorni scorsi si sono verificati scontri con la polizia. Gli organizzatori della protesta di Gerusalemme hanno dichiarato che la manifestazione si terrà per contestare la gestione fallimentare da parte del governo della pandemia di Covid-19. (Res)