Algeria-Libia: postiticipata a data da destinarsi visita presidente parlamento Tobruk Saleh

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visita in Algeria del presidente della Camera dei rappresentanti di Tobruk (il parlamento della Libia eletto nel 2014), Aguila Saleh, prevista per oggi è stata rinviata. Lo hanno riferito ad “Agenzia Nova”, fonti parlamentari algerine, secondo cui al momento la delegazione libica non avrebbe fissato ancora una nuova data. Saleh era atteso questa sera all'aeroporto internazionale di Algeri, per dare il via ai colloqui con i vertici algerini, tra cui il presidente Abdelmadjid Tebboune, in merito agli ultimi sviluppi della situazione in Libia. Saleh ha visitato l'Algeria il 13 giugno, durante la quale ha incontrato il presidente e il ministro degli Esteri Sabri Boukadoum. La scorsa settimana, l'Algeria ha ribadito la sua posizione di sostegno alla soluzione politica in Libia e ha respinto qualsiasi intervento militare straniero sul suo territorio. (Ala)