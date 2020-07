© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia propone una governance del fondo Next Generation Eu che prevede un'approvazione da parte del Consiglio europeo dei programmi di riforma dei singoli Stati membri con maggioranza qualificata, e non all'unanimità. Lo riferiscono fonti italiane, in merito ai negoziati in corso a Bruxelles nella seconda giornata del Consiglio europeo straordinario. (Res)