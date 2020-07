Libia: Italia, Germania e Francia minacciano sanzioni per porre fine a interferenze straniere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Italia, Germania e Francia invitano tutti gli attori stranieri a porre fine alle loro interferenze nel conflitto libico e minacciano potenziali sanzioni nel caso in cui proseguano le violazioni all’embargo. È quanto si legge in una nota congiunta diramata dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, dal cancelliere tedesco Angela Merkel e dal presidente francese, Emmanuel Macron. “Ci siamo incontrati oggi a Bruxelles a margine del Consiglio europeo per discutere della situazione in Libia. Condividiamo le serie preoccupazioni in merito all'aumento delle tensioni militari in questo paese e all'accresciuto rischio di escalation regionale. Chiediamo quindi a tutti i partiti libici e ai loro sostenitori stranieri di interrompere immediatamente i combattimenti”, si legge nella nota. “Invitiamo inoltre tutti gli attori stranieri a porre fine alla loro crescente interferenza e a rispettare pienamente l'embargo sulle armi istituito dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Stiamo facendo la nostra parte e siamo impegnati per la piena efficacia dell'operazione Irini, con l'obiettivo di prevenire l'escalation sul terreno. Siamo pronti a prendere in considerazione l'eventuale ricorso a sanzioni nel caso in cui continuino le violazioni dell'embargo via marittima, terrestre e aerea”, prosegue la nota congiunta. (segue) (Res)