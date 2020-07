G20: Georgieva (Fmi), cooperazione e sostegno a economie colpite da pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante alcuni segni di ripresa, l'economia mondiale - fortemente penalizzata dalla pandemia del nuovo coronavirus - potrebbe tornare a soffrire nuovi colpi, soprattutto in ragione di una temuta seconda ondata virale. Ed è per questo necessario che i governi sviluppino "ulteriori azioni politiche" e una "maggiore cooperazione internazionale". È l'avvertimento lanciato dal direttore generale del Fondo monetario internazionale (Fmi), Kristalina Georgieva, ai ministri delle Finanze e ai banchieri centrali dei paesi del G20 riuniti in oggi in una videoconferenza organizzata dall'Arabia Saudita. "A causa dell'impatto della Covid-19, l'economia mondiale affronta quest'anno una profonda recessione, con un recupero parziale e irregolare atteso per il 2021. Nonostante esista una grande incertezza sulle prospettive, le azioni senza precedenti adottate da tutti i paesi del G20 e altri hanno aiutato ad evitare un risultato molto peggiore", ha scritto Georgieva. Man mano che ci avvicinamo alla "prossima fase della crisi, serviranno più azioni politiche e una maggiore cooperazione internazionale", ha spiegato il direttore generale rivendicando l'utilità del piano d'azione del G20, varato ad aprile. (segue) (Nys)