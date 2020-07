Roma: De Priamo (Fd'I), interrogazione a Raggi su lavori autorizzati Ponte Castelluccio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla stampa di oggi ed in seguito ad una commissione municipale "viene riportata alla luce l'incresciosa vicenda del ponte imperiale del 177 d.C. sito in zona Decima Castellaccio e 'scomparso' dopo che il Campidoglio nel 2017 autorizzò l'istituto bancario Bnp Paribas ad alcuni interventi edilizi nell'area in oggetto". E' quanto dichiara in una nota Andrea De Priamo, capogruppo di Fratelli d'Italia in Campidoglio. "Appare sconvolgente che sia la Soprintendenza Capitolina che la Sovrintendenza Archeologica, che fa capo al Mibact, abbiamo espresso parere favorevole senza citare il vincolo puntuale del ponte. Un comportamento che stride con la rigidità assunta ad esempio sul tema del commercio in centro storico. Cosa dicono della vicenda la Raggi ed il suo assessore all'Urbanistica Montuori? Come Fd'I - conclude la nota- presenteremo un'interrogazione urgente alla sindaca Raggi per avere chiarezza su quanto avvenuto".(Com)