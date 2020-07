Ue: Conte su Consiglio europeo, negoziato più complicato del previsto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel negoziato in corso al Consiglio europeo di Bruxelles “siamo in una fase di stallo”, perché si sta rivelando “più complicato del previsto, con tante questioni da sciogliere”. Lo ha dichiarato il premier Giuseppe Conte, in diretta Facebook da Bruxelles. "Le partite in discussione sono molteplici e questo rende molto complicato questo passaggio: si discute sull'ammontare totale” dei fondi del piano europeo Next Generation Eu, ma anche del quadro finanziario pluriennale. “Pochi Stati mettono in discussione l'ammontare dei sussidi", ha detto Conte. "Dobbiamo trovare una sintesi perché è nell'interesse di tutti, ma anche mantenere le coordinate più importanti ed affermando il principio che questi strumenti devono essere adeguati e proporzionali alla crisi che stiamo vivendo. Devono essere efficaci: non serve a nessuno approvare strumenti che poi non si rivelano efficaci", ha aggiunto il presidente del Consiglio. (segue) (Res)