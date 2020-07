Ue: Conte su Consiglio europeo, negoziato più complicato del previsto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci stiamo confrontando duramente con l'Olanda e con altri paesi frugali che non condividono la necessità di una risposta così consistente soprattutto per quel che riguarda i sussidi, ma anche i prestiti. Cerchiamo di coinvolgere tutti in questa prospettiva europea e devono tutti comprendere che non è solo l'Italia che se ne giova e gli altri paesi più colpiti ma tutta l'Europa. Dobbiamo tutti risollevarci per ripartire insieme ancora più competitivi e resilienti", ha concluso Conte. (Res)