Yemen: ribelli Houthi accusano inviato Onu di voler “prolungare” il conflitto (2)

- Nei giorni scorsi Griffiths ha dichiarato di lavorare in modo imparziale per raggiungere una soluzione politica pacifica volta a porre fine al conflitto in corso dal 2014. Lo scorso dicembre 2019, i rappresentanti del governo yemenita e i leader ribelli hanno tenuto una serie di colloqui mediati dall’Onu a Stoccolma che hanno portato ad un accordo di cessate il fuoco nella città portuale di Hodeydah, sul Mar Rosso. All’inizio di giugno, i ribelli sciiti si sono rifiutati di incontrare l’inviato delle Nazioni Unite a Mascate, in Oman, dopo aver tenuto una serie di colloqui nella capitale saudita Riad, che includevano funzionari del governo yemenita del regno saudita. La guerra in Yemen è in corso dal 2014, quando i ribelli sciiti sostenuti dall’Iran hanno conquistato gran parte del Paese, tra cui la Sana’a. La crisi si è intensificata nel 2015 con l’entrata in guerra a sostegno del governo riconosciuto del presidente Abd Rabbo Mansour Hadi di una coalizione militare composta dai Paesi arabi e guidata dall’Arabia Saudita. (Res)